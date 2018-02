Elke dag vers Gesponsorde inhoud Ja, veggie pita kan heerlijk zijn! Probeer deze Griekse versie met zoete aardappel en tzatziki Aangeboden door Lidl

15 februari 2018

12u00 0 Elke dag vers Misschien ben je al een overtuigde vegetariër of misschien sta je nog wat sceptisch tegenover gerechten die geen vlees bevatten. Hoe het ook zij, deze groenterijke pita bevestigt je liefde voor veggie óf neemt al je twijfels weg. Ovengegrilde zoete aardappel, frisse tzatziki, krokante rucola en wat rode ui in een warm, zacht broodje: veel smaakvoller dan dat wordt een pita gewoon niet.

Wat heb je nodig? (4 personen)

8 pitabroodjes

4 zoete aardappels

2 tl paprikapoeder

100 g rucola

1 rode ui

1 komkommer

1 teentje knoflook

400 ml yoghurt op Griekse wijze

1 bosje koriander

1 bosje bieslook

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Snijd de zoete aardappels in partjes en leg ze op een met bakpapier beklede ovenplaat. Besprenkel met olijfolie en kruid met paprikapoeder, peper en zout. Schuif 25 à 30 minuten in de hete oven tot de randjes bruin en knapperig zijn.

3. Schil en snijd de ui in fijne halve maantjes.

4. Maak de tzatziki: rasp de komkommer grof en leg het vruchtvlees in een propere handdoek. Wring zoveel mogelijk vocht uit de groente. Hak de koriander en bieslook fijn. Plet de knoflook. Meng de komkommerrasp met de yoghurt, kruiden en knoflook. Breng op smaak met een scheutje olijfolie, peper en zout.

5. Verwarm de pitabroodjes volgens de instructies op de verpakking en vul ze met gegrilde zoete aardappel, rucola, rode ui en tzatziki.

