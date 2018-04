Elke dag vers Gesponsorde inhoud Italiaans vluggertje! Farfalle met tonijn, tomaat en oregano in minder dan twintig minuten Aangeboden door Lidl

12 april 2018

12u00 0 Elke dag vers Pasta is je beste vriend in haastige tijden. Gooi wat lekkere veggies en vlees of vis mee in de pan en je schudt in een wip een driesterrenmaaltijd uit je mouw. Dit keer gaan we de Italiaanse toer op, met kerstomaatjes, augurken, oregano en tonijn in de mix. Buon appetito!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

300 g farfalle

2 zoetzure augurken, fijngesneden

500 g kerstomaatjes, gehalveerd

2 tl gedroogde oregano

takjes tijm

220 g tonijn

2 lente-uitjes, in ringen

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kook de pasta gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.

2. Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan. Bak er de fijngesneden augurkjes even in aan. Schep ze uit de pan. Doe nu de tomaatjes in de pan, bestrooi met 2/3 van de oregano en schep er enkele takjes tijm onder. Voeg de tonijn toe aan de saus.

3. Giet de pasta af en vang enkele lepels van het kookvocht op. Meng de pasta onder de saus. Voeg indien nodig wat van het kookvocht toe. Kruid met peper en zout. Laat 5 minuten pruttelen.

4. Verdeel de pasta over de borden, strooi er de augurkjes over en werk af met de resterende oregano, de lente-ui en wat tijm.

Zin in meer pasta? Probeer onze groene pasta met avocado, een absolute aanrader!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!