Gesponsorde inhoud Is papa een bourgondiër? Verwen hem zondag met dit rijkelijke vleesgerecht Aangeboden door Lidl

06 juni 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Zondag zetten we vaderlief in de bloemetjes. Én de liefde van de man gaat door de maag, dus verrassen we papa met een royaal bordje lamskoteletjes. Scoort gegarandeerd!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

800 g krieltjes, in wedges gesneden

olijfolie

1 el paprikapoeder

peper

zout

500 g erwtjes, diepgevroren

10 g munt

2 el yoghurt op Griekse wijze

klont boter

12 lamskoteletten

Zo maak je het:

1. Verhit de oven voor op 180°C.

2. Leg de aardappelwedges in een ovenschaal en besprenkel met de olijfolie, het paprikapoeder, peper en zout. Meng goed dooreen en schuif 30 minuten, of tot de wedges goudbruin en krokant zijn, in de oven.

3. Overgiet de erwtjes met kokend water en laat 30 seconden staan. Giet het water af en spoel de erwtjes onder de koude kraan.

4. Mix de erwtjes samen met de munt en de yoghurt tot een smeuïge puree. Proef en kruid met peper en zout.

5. Verhit een klont boter en een scheutje olijfolie in een ovenbestendige pan op een hoog vuur. Leg de lamskoteletten in de pan en bak 1 minuut aan elke zijde. Schuif de pan 1 à 2 minuten in de hete oven voor saignant bakwijze. Laat het vlees, afgedekt, 5 minuten rusten.

6. Serveer de koteletjes samen met de erwtenpuree en de aardappelwedges.

