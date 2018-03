Elke dag vers Gesponsorde inhoud Is dit de leukste manier om suikereitjes te eten? Verwerk ze in een romig paasgebak Aangeboden door Lidl

19 maart 2018

12u00 0 Elke dag vers Hoe dichterbij Pasen komt, hoe talrijker die schattige suikereitjes onze bakkers, supermarkten en snoepkasten binnendringen. Misschien heb je er nu al te veel verzameld, of misschien wil je gewoon suikereitjes eten bij álles. Dacht je er dan al aan om ze in een cake te verwerken? Voeg ook ricotta en hazelnoten toe voor een extra romig paasgebak met een verrassende zoete toets.

Wat heb je nodig?

125 g boter, op kamertemperatuur + extra voor het invetten van de bakvorm

150 g suiker

1 tl vanillesuiker

geraspte schil van 1 sinaasappel

3 eieren, op kamertemperatuur

150 g bloem

1 el bakpoeder

250 g ricotta, op kamertemperatuur

40 g hazelnoten, grof gehakt

100 g gesuikerde eitjes

boter

zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 175°C. Vet een springvorm van 20 centimeter in met boter en bekleed de bodem met bakpapier.

2. Doe de boter, de ricotta, de suiker, de vanillesuiker, het snufje zout en de sinaasappelrasp in een kom en klop tot een romige massa. Voeg één voor één de eieren toe. Meng de bloem en het bakpoeder onder het ricottamengsel. Schep er de gehakte hazelnoten en 2/3de van de gesuikerde eitjes door.

3. Giet het beslag in de vorm. Zet de cake 1 uur in de oven.

4. Leg er net voor het serveren de resterende eitjes op en strooi er wat fijne suiker over.

