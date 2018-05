Elke dag vers Gesponsorde inhoud Indruk maken met het witte goud: lunch met witte asperges, krokante prosciutto en erwtjespuree Aangeboden door Lidl

31 mei 2018

12u00 0 Elke dag vers Mei is de maand waarin asperges - oftewel het witte goud - ware smaakbommen zijn. Plus: ze zitten nu ook vol vitamines. Wij doen lekker extravagant en werken ze in deze stevige lunch af met krokante prosciutto, romige erwtjespuree en verse kruiden.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

400 g erwtjes, diepgevroren

muntblaadjes

1 sjalot, fijngesnipperd

1 teentje knoflook, geperst

2 bussels witte asperges, schoongemaakt

6 plakjes prosciutto

2 el bieslook, fijngehakt

4 eieren

boter

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Bak de sjalot met de look glazig. Voeg de erwtjes toe en bak ze gaar. Doe ze daarna in een blender en mix ze samen met een handvol muntblaadjes tot een puree. Kruid met peper en zout.

2. Blancheer de asperges in licht gezouten water. Giet af en laat uitlekken. Bak de asperges in wat hete boter licht bruin. Kruid met peper en zout. Bak de prosciutto in een droge pan krokant. Schep uit de pan. Smelt boter in de pan en bak spiegeleitjes van de eieren.

3. Verdeel de puree over de borden, leg er de asperges en een spiegeleitje op en werk af met de prosciutto en de bieslook.

Nog asperges over? Maak er dan een heerlijk soepje van!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!