Elke dag vers Gesponsorde inhoud In één maaltijd je dagelijkse portie groenten binnen dankzij dit broccoliboeket Aangeboden door Lidl

07 februari 2019

12u00 0 Elke dag vers Driehonderd gram is de gemiddelde hoeveelheid groenten die je dagelijks zou moeten verorberen. Komt helemaal in orde als je dit gerecht op tafel zet: een ultravers broccoliboeket gevuld met veggies (en kaas!).

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 kleine stronken broccoli, stengel verwijderd

2,5 l groentebouillon (2,5 l water + 4 blokjes groentebouillon)

2 rode paprika’s, in plakjes

het wit van 2 preistengels, in ringen

200 g oude kaas, in dunne plakjes

bosje basilicum

1 el verse tijmblaadjes

2 el azijn

1 tl honing

boter

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verhit wat boter in een pan en bak de prei met de tijm 10 minuten. Voeg de azijn en honing toe en kruid met peper en zout. Laat nog 5 minuten verder bakken. Bak ook de plakjes paprika in boter beetgaar.

2. Verwarm de oven voor op 200°C. Breng de bouillon aan de kook, leg er de stronken broccoli in en laat in 4 minuten beetgaar koken. Haal ze uit de bouillon en laat uitlekken. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Maak in elke stronk 3 of 4 inkepingen met 3 cm tussenruimte.

3. Vul elke inkeping met een plakje kaas, plakjes paprika, een beetje prei en blaadjes basilicum. Druppel er wat olijfolie over en kruid met peper en zout.

4. Zet 10 minuten in de oven. Serveer met de resterende prei.

Zin in meer lekkere groenten? Probeer deze warme winterse salade!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!