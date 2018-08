Elke dag vers Gesponsorde inhoud Iemand zin in zomer? Deze couscoussalade is klaar in 15 minuten! Aangeboden door Lidl

03 augustus 2018

12u00 0 Elke dag vers Vakantie dat betekent ook jezelf een break gunnen in de keuken. Deze frisse couscoussalade staat in no time op tafel en smaakt helemaal naar de zon.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

250 g couscous

4 el peterselie, fijngehakt

2 el munt, fijngehakt

2 el bieslook, fijngehakt

2 el basilicum, fijngehakt

1 komkommer, zaadlijsten er uit en in blokjes

4 lente-uitjes, in ringen

1 groene paprika, in blokjes

100 g feta, in blokjes

1 limoen, sap en zeste

2 el zadenmix

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Bereid de couscous zoals vermeld op de verpakking.

2. Roer de couscous los met een vork. Voeg alle kruiden, de lente-uitjes, de komkommer, de paprika, de zaden en de feta toe. Breng op smaak met het limoensap en de zeste, de olijfolie, peper en zout.

