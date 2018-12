Elke dag vers Gesponsorde inhoud Hét sausje waar je deze feesten mee scoort? Avocadosaus bij zalmrolletjes 2.0 Aangeboden door Lidl

17 december 2018

12u00 0 Elke dag vers Een lekker sausje kan een feestmaal maken of kraken. Serveer deze gezonde creatie van avocado en basilicum bij je fingerfood, grillgerechten of zelfs in een pasta voor een smeuïge en smaakvolle finishing touch. Héérlijk bij deze gepimpte zalmrolletjes, bijvoorbeeld!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

400 g gerookte zalm

250 g roomkaas

2 el bieslook, fijngehakt

klein handvol basilicum

2 el mayonaise

1 avocado

1/2 tl cayennepeper

30 g gemengde noten, fijngehakt

1/2 citroen, zeste + sap

peper en zout

scheutje water

Zo maak je het:

1. Hak de bieslook en de noten fijn. Meng 1 el bieslook onder de roomkaas en kruid met peper en zout.

2. Leg de zalmfilets in twee rijen dakpansgewijs op elkaar. Besmeer de oppervlakte met de roomkaas en rol de twee rijen op. Wikkel in plastic folie en leg 30 minuten in de vriezer.

3. Doe het vruchtvlees van de avocado samen met de mayonaise, basilicum, het citroensap en –rasp, een scheutje water, cayennepeper en zout in een blender en mix glad. Schep de saus in een spuitzak en leg in de koelkast.

4. Haal de zalmrollen uit de vriezer, verwijder het folie en snijd in plakken van 1,5 cm. Steek in elk rondje een stokje. Maak met de avocadosaus een mooie streep over de borden en leg in het midden telkens een zalmlolly. Werk de borden af met toefjes avocadosaus, de gehakte noten, bieslook en basilicumblaadjes. Geef er de resterende avocadosaus bij.

