Het meest verkoelende zomerdrankje? Probeer deze witte sangria met fris seizoensfruit eens

05 juli 2018

12u00 0 Elke dag vers Sangria doet het 's zomers altijd goed, maar deze witte versie met extra fris fruit biedt echt verkoeling op hete dagen. Heerlijk bij een barbecue, een tuinfeest of een picknick.

Wat heb je nodig? (voor 4-6 personen)

1 limoen, in partjes

1 citroen, in partjes

1 groene appel, in partjes

1 nectarine, in partjes

5 aardbeien, in partjes

50 g suiker

1 plantje munt

ijsblokken

200 ml perzik cider

75 cl Chablis

200 ml spuitwater

Zo maak je het:

1. Doe het fruit in een grote kan en plet ongeveer 30 seconden met behulp van een vijzel of een houten lepel.

2. Vul de kan aan met ijsblokken en giet er volgens de cider, de wijn en het spuitwater over. Doe er de suiker en de munt bij en roer goed.

3. Serveer fris.

