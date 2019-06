Elke dag vers Gesponsorde inhoud Het kán: dit BBQ-gerecht is lekker mager en zet groenten ook in de spotlights Aangeboden door Lidl

24 juni 2019

Veel vlees, sausjes, pastasalades: barbecueën is vaak een vettig feestje. Liever een gezonder en mager grilgerecht? Wij presenteren: kruidige kipfilet op een bedje van kraakverse groenten.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

600 g kipfiletbrazades

1 courgette

1 aubergine

2 rode uien

4 wortelen

handvol basilicumblaadjes

1 sinaasappel, zeste

yoghurt

mayonaise

olijfolie

peper en zout

Voor de marinade:

1 tl pimentkruiden

2 teentjes knoflook, geperst

1 tl mosterd

1 tl gedroogde oregano

sap van 2 limoenen

1 tl honing

Zo maak je het:

1. Meng alle ingrediënten voor de marinade en giet er een flinke scheut olijfolie bij. Kruid met peper en zout. Roer goed.

2. Snijd de courgette en aubergine in repen. Halveer de rode uien. Schil de wortelen en halveer ze in de lengte. Bestrijk alle groenten met de marinade en gril ze goudbruin en beetgaar op de barbecue of in een grillpan. Gril ook de kipfiletbrazades gaar.

3. Snipper de basilicumblaadjes fijn. Meng de yoghurt, de mayonaise en de fijngesneden basilicum onder elkaar. Kruid met peper en zout.

4. Schik alle gegrilde groenten mooi op een schaal. Voeg de kipfiletbrazades toe en geef er de basilicumdip bij. Werk af met de geraspte sinaasappelschil en de resterende blaadjes basilicum. Druppel nog wat van de marinade over de groenten.

