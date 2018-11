Elke dag vers Gesponsorde inhoud Het hele gezin smult van deze minipizza's met kleine twists voor de kids Aangeboden door Lidl

16 november 2018

12u00 0 Elke dag vers Minipizza’s zijn de perfecte lekkernij voor een gezellig familiemoment aan tafel. De oudjes maken hun versie met chorizo en rucola, de kids met plakjes salami en ananas. Iedereen blij!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor het deeg (of kant en klaar pizzadeeg):

wit broodmix

olijfolie

gedroogde oregano

Voor de ouders:

425 ml gepelde tomaten

2 sjalotten, fijngesnipperd

100 g pikante chorizo, in plakjes

1 gele paprika, in reepjes

150 g ricotta

40 g rucola

peper

Voor de kids:

100 g salami, in plakjes

120 g ananas uit blik, in stukjes

1 bol mozzarella, in stukjes

handvol basilicumblaadjes

Zo maak je het:

1. Bereid de broodmix zoals vermeld op de verpakking. Verwarm de oven voor op 180°C. Verdeel het deeg in 8 kleine porties. Bestuif elke portie met bloem en rol uit, bedruppel met olijfolie en bestrooi met de oregano. Leg het deeg op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 15 minuten in de oven.

2. Bak de sjalotjes in olijfolie glazig. Giet er het blik tomaten bij en laat 10 minuten op een zacht vuur pruttelen.

3. - Ouders: Besmeer elke pizzetta met de tomatensaus. Beleg met de chorizo en de paprika en verdeel er de ricotta over. Kruid met peper en zet 10 minuten in de oven. Werk af met de rucola.

- Kids: Besmeer elke pizzetta met de tomatensaus. Beleg met de salami en de ananas en verdeel er de mozzarella over. Zet 10 minuten in de oven. Werk af met de basilicumblaadjes.

