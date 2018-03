Elke dag vers Gesponsorde inhoud Hét geheim om kinderen van vis te doen houden? Serveer ze deze verse, gepimpte fish-and-chips Aangeboden door Lidl

08 maart 2018

12u00 0 Elke dag vers Heb je kleintjes die zonder morren vis eten? Lucky you! Heb je kleintjes die dat lekkers uit de zee helemaal niks vinden? Dan ben je echt niet alleen én hebben we goed nieuws voor je. Want serveer ze deze extra krokante fish (dank je, tortillachips) met extra smaakvolle chips (hoera voor kruiden) en ze smullen van dat visje alsof het snoep is. En voor extra vitamines: een fris wortel-spitskoolslaatje erbij.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de 'fish'

4 kabeljauwfilets

bloem

2 eieren, geklutst

200 g licht gezouten tortillachips

olijfolie

peper

Voor de 'chips'

3 à 4 dikke frietaardappelen

3 el bloem

1 tl cayennepeper

1 tl paprikapoeder

olijfolie

zout

Voor het wortel-spitskoolslaatje

2 wortelen, geraspt

1/2 spitskool, geraspt

2 el mayonaise

2 el yoghurt op Griekse wijze

1 el bieslook, gehakt

1 el limoensap

1/2 rode ui, fijngesnipperd

peper en zout

Zo maak je het:

1. Snij de visfilets in repen. Doe de tortillachips in een plastic zakje en ga er met een deegroller over. Doe de kruimels in een diep bord. Kruid de vis met peper en haal de repen eerst door de bloem, dan door de eieren en tot slot door de verkruimelde chips. Zet koel.

2. Verwarm de oven voor op 200°C. Snij de aardappelen, met schil, in wedges. Doe ze in een kom en voeg het paprikapoeder, cayennepeper en zout toe en meng. Doe er de bloem en een flinke scheut olijfolie bij en hussel goed zodat alle wedges bedekt zijn met een dun laagje bloem. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel er de wedges over. Zet ongeveer 45 minuten in de oven. Schep ze halverwege om.

3. Meng de yoghurt met de mayonaise, het limoensap, de rode ui en de bieslook. Kruid met peper en zout. Doe de wortel en spitskool in een kom en schep er de saus onder. Zet koel.

4. Verhit een scheut olijfolie in een koekenpan en bak de visreepjes goudbruin en krokant. Laat uitlekken op keukenpapier. Serveer er de aardappelwedges en het groenteslaatje bij.

