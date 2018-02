Elke dag vers Gesponsorde inhoud Haute croques! 2x gepimpt met bijzonder brood, homemade sausjes en creatief beleg Aangeboden door Lidl

19 februari 2018

12u00 0 Elke dag vers Een stevige croque smaakt áltijd, maar wacht tot je deze twee uitzonderlijke variaties geproefd hebt. De ene met spek, avocado en gepimpte, pikante mayo tussen twee sneden speltbrood. De andere met kippenwit, rucolapesto en spinazie tussen pittig zwartewoudbrood. Broodjes met een hoge croque-'n-rollfactor, quoi.

Wat heb je nodig?

Croque 1 (Voor 2 croques) :

4 sneetjes speltbrood

4 plakjes gerookt spek

1 avocado

1 el mayonaise

2 el zure room

1/2 teentje knoflook

1 el Samouraï-saus

50 g geraspte kaas

boter

Croque 2 parme (Voor 2 croques) :

4 sneetjes zwartewoudbrood

2 sneetjes kippenwit

25 g jonge spinazie

50 g walnoten

25 g rucola

50 g Parmigiano Reggiano

1/4 citroen, geperst

1/2 teentje knoflook

125 g mozzarella

peper en zout

Zo maak je het:

Croque 1 :

1. Verwarm een pan op een middelhoog vuur en bak het spek in enkele minuten aan beide zijden krokant.

2. Schil en ontpit de avocado en snij in dunne plakjes.

3. Meng de mayonaise met de zure room, de knoflook en de Samouraï.

4. Bestrijk de sneetjes speltbrood met de saus en beleg vervolgens twee sneetjes met de krokant gebakken spek, de plakjes avocado en wat geraspte kaas. Bedek telkens met een sneetje brood.

5. Verwarm een klontje boter in een pan op middelhoog vuur en bak de croques in enkele minuten aan beide zijden goudbruin.

Croque 2 :

1. Mix de walnoten samen met de rucola, de Parmigiano Reggiano, het citroensap en de knoflook tot een pesto. Breng op smaak met peper en zout.

2. Snij de mozzarella in plakjes.

3. Besmeer de sneetjes zwartewoudbrood met een laagje pesto. Beleg twee sneetjes vervolgens met kippenwit, jonge spinazie en enkele plakjes mozzarella. Kruid met peper en zout en dek telkens af met een sneetje brood.

4. Verwarm een klontje boter in een pan op middelhoog vuur en bak de croques in enkele minuten aan beide zeiden goudbruin.

