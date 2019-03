Elke dag vers Gesponsorde inhoud Halleluja! Deze vederlichte chocomousse eet je zonder een greintje schuldgevoel Aangeboden door Lidl

22 maart 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Een decadente chocomousse die niet dik maakt? Dat mirakel geschiedt dankzij aquafaba, het vocht in een blik kikkererwten. Het wondermiddel kan je net als eiwit opkloppen (ook zonder suiker!) en smaakt hetzelfde, maar is veel caloriearmer. Extra tip: gebruik (heel) donkere chocolade!

Wat heb je nodig? (voor 6 potjes)

100 g donkere chocolade (70%)

150 ml kikkererwtenvocht (= vocht van1 blik van 400 g), op kamertemperatuur

3 el suiker

2 tl citroensap

optioneel: frambozen of gehakte noten.

Zo maak je het:

1. Breek de chocolade in kleine stukken en laat au bain-marie smelten. Laat de chocolade tot kamertemperatuur afkoelen.

2. Klop ondertussen in een staande mixer of met een handmixer het kikkererwtenvocht samen met het citroensap op tot schuimpieken. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Voeg na 4 minuten geleidelijk aan de suiker toe en mix verder tot je een stevig geheel hebt.

3. Meng de opgeklopte aquafaba in verschillende keren, voorzichtig, onder de gesmolten chocolade. Roer zeker niet te lang, anders meng je er de lucht uit.

4. Verdeel de chocolademousse over potjes en zet minstens een uur, maar idealiter een nacht, in de koelkast.

5. Werk eventueel af met frambozen of gehakte noten.

