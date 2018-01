Gesponsorde inhoud Hét ontbijt van de Instagram health queens met mango en chiazaad maak je makkelijk zelf Aangeboden door Lidl

29 januari 2018

12u00 0 Elke dag vers Ben je een fervent Instagrammer, dan zag je dit fotogenieke ontbijtje vast al eens voorbijkomen. Maar of je nu in likes en pixels denkt of niet, voor iedereen kan deze pudding van mango en chia, afgewerkt met muesli, 's ochtends de perfecte kickstart zijn. De mango levert de vitamines, chiazaad is dan weer ultravoedzaam en zorgt voor een vol gevoel de hele voormiddag. Jackpot!

Wat heb je nodig?

6 el bio-chiazaad

500 ml sojadrink

1 el honing

1 mango

½ limoen

muesli

Zo maak je het:

1. Doe het chiazaad samen met de honing in een kom en overgiet met amandelmelk. Roer goed dooreen en dek af met een deksel of plasticfolie. Zet een nacht in de koelkast.

2. Schil en snijd de mango in stukken en blend samen met het limoensap tot een smeuïg papje.

3. Verdeel de helft van de chiapudding over 4 kommetjes of glazen en giet er dan de helft van de mango over. Schep er wat muesli op. Herhaal nogmaals en werk af met een schep muesli.

