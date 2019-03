Elke dag vers Gesponsorde inhoud Guiltfree pleasure: deze pannenkoekjes bevatten geen enkele dikmaker Aangeboden door Lidl

29 maart 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Geen boter, geen suiker, geen bloem, geen koemelk. We laten alle dikmakers links liggen en maken deze ontbijtpannenkoekjes met banaan, haver, honing en chiazaad. Totaal niet guilty, wel een gigantische pleasure.

Wat heb je nodig? (voor 2 à 3 personen)

2 rijpe banaan + extra om te serveren

1 ei

citroenzeste van een halve citroen

150 ml amandeldrink

1 el chiazaad

1 tl bakpoeder

snuf zout

100 g havervlokken

2 el honing + extra om te serveren

kokosolie

Zo maak je het:

1. Plet de bananen en doe ze samen met de overige ingrediënten, behalve de kokosolie, in een blender.

2. Blend tot een glad deeg en laat ongeveer 10 minuten staan om in te dikken.

3. Verhit wat kokosolie in een antikleefpan, laat de pan goed heet worden en bak kleine pannenkoekjes in ongeveer 3 minuten goudbruin aan beide kanten. Werk zo al het deeg op.

4. Serveer met extra schijfjes banaan en honing.

Eet je graag gezond? Probeer dan deze heerlijke wortelflensjes!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!