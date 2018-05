Elke dag vers Gesponsorde inhoud Guiltfree BBQ: ken je deze simpele foodhack al voor gerechten die níét vettig zijn? Aangeboden door Lidl

11 mei 2018

12u00 0 Elke dag vers In de hoop dat we deze zomer vaak de barbecue zullen kunnen aansteken, delen we deze maand verrassende barbecuegerechten. - een nestje van aluminiumfolie - en werk af met asperges en een verse groene tapenade.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 kabeljauwfilets

16 à 20 groene asperges (afhankelijk van de dikte)

1 bosje platte peterselie

1 bosje basilicum

1 teentje knoflook

100 ml olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Breng een grote kookpot met water en een flinke snuf zout aan de kook. Breek de droge uiteinden van de asperges.

2. Blancheer de asperges 2 minuten in het kokende water. Ze mogen nog wat hard zijn, want nadien garen ze verder op de BBQ.

3. Mix de platte peterselie, basilicum, knoflook en de olijfolie tot een fijne tapenade. Kruid met peper en zout.

4. Leg 4 vellen aluminiumfolie klaar en verdeel er de groene asperges over. Leg telkens een kabeljauwfilet op de asperges en besmeer de vis vervolgens met een laagje tapenade.

5. Vouw de folie strak toe en leg de papillot 7 à 8 minuten op de rand van de barbecue.

