Granola bij de lunch maakt deze frisse lentesalade extra crunchy én voedzaam

30 mei 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Een slaatje is pas compleet als het ook crunch bevat. Haal je geliefde granola uit de ontbijtkast (of maak er zelf!), et voilà: met die voedzame noten en zaden in de mix, is je lentesalade een hit.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor een grote pot granola

100 ml olijfolie

100 g havervlokken

100 g pecannoten, grofgehakt

100 g walnoten, grofgehakt

100 g zadenmix

100 g zonnebloemolie

2 tl mosterd

1 tl paprikapoeder

2 tl garam masala-kruiden

peper en zout

Voor de salade (4 personen)

1/2 citroen, geperst

1 el honing

1 tl mosterd

100 ml olijfolie

peper

zout

1 bussel groene asperges, met een dunschiller in linten geschild

1 courgette, met een dunschiller in linten geschild

2 wortels, geschild en vervolgens met een dunschiller in linten geschild

200 g rucola

100 g feta

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Meng de olijfolie met de mosterd, het paprikapoeder, de garam masala-kruiden, peper en zout.

3. Meng in een andere kom, de havervlokken, de noten en de zadenmix.

4. Meng nu de natte ingrediënten door de droge ingrediënten.

5. Spreid het mengsel uit op een met bakpapier beklede ovenplaat en schuif 20 minuten in de voorverwarmde oven. Meng tussendoor eens goed dooreen.

6. Haal de granola uit de oven en laat volledig afkoelen alvorens in een luchtdichte pot te bewaren.

Voor de salade

1. Meng het citroensap met de honing en de mosterd. Voeg nu, in een dunne straal en al kloppend, de olijfolie toe tot je een homogene dressing hebt. Proef en kruid met peper en zout.

2. Meng de asperge-, courgette- en wortellinten in een kom en meng er de dressing doorheen. Schep over de rucola. Werk af met enkele eetlepels hartige granola en verkruimelde feta. Dien onmiddellijk op.

