Goed voornemen om gezond te eten? Magere kip piccata met frisse couscoussalade is een prima begin

12u00 0 Elke dag vers Ongetwijfeld start ook jij het nieuwe jaar met goede voornemens. Is gezond(er) eten daar eentje van? Dan hebben wij een gerechtje voor je dat je zéker aan je receptenboek voor 2018 kan toevoegen. Italiaanse kip piccata is een frisse bereiding met citroen en kappertjes, aangevuld met een couscoussalade die dankzij spinazie en granaatappelpitjes voor een voedzame toets zorgt. Happy - of nee, healthy new year!

Wat heb je nodig? (4 personen)

Voor de couscous:

300 g couscous

300 ml kippenbouillon

4 grote handen spinazie

1 granaatappel

1 ui

1 teentje knoflook

boter

peper en zout

Voor de kip:

400 g kipfilet

1 citroen

2 el kappertjes

15 g platte peterselie

bloem

boter

peper en zout

Zo maak je het:

Voor de couscous

1. Meet de couscous af, giet in een grote kom en voeg de kokende bouillon toe. Kruid met peper en zout en sluit de kom goed af met doorzichtige huishoudfolie of een bord. Laat 10 minuten wellen.

2. Was de spinazie en zwier goed droog. Snij de granaatappel doormidden en klop er met een houten lepel, boven een grote kom, de pitjes uit. Zet de pitjes onder water. De bovendrijvende witte stukjes haal je er gemakkelijk uit. Giet het water af en laat de pitjes uitlekken.

3. Versnipper de ui en plet het teentje knoflook. Verwarm een klontje boter in kookpot op een middelhoog vuur. Stoof de ui 2 minuten aan en voeg dan de knoflook toe. Stoof 1 minuut verder en voeg de spinazie toe aan de pan. Roerbak 2-3 minuten en breng op smaak met peper en zout.

4. Voeg een klontje boter toe aan de couscous en maak met een vork los. Voeg de spinazie en de granaatappelpitjes toe en meng goed dooreen.

Voor de kip

1. Snij de kipfilets doormidden. Leg ze tussen een vel bakpapier en klop met een vleeshamer of deegrol plat tot ongeveer 5mm dikte. Kruid met peper en zout en wentel ze vervolgens door de bloem.

2. Verhit een klontje boter in een antikleefpan op een middelhoog vuur en bak de kip, in porties, in enkele minuten rondom rond bruin.

3. Was ondertussen de citroen grondig en snij in plakjes. Hak de platte peterselie grof. Haal de kip uit de pan, houd warm en voeg een nieuw klontje boter toe. Leg de citroenschijfjes in de pan en voeg de kappertjes toe. Laat 2 minuten opwarmen, kruid met peper en zout en werk af met de platte peterselie. Schenk de saus over de kip en dien op de met couscoussalade.

