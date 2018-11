Elke dag vers Gesponsorde inhoud Gezonde groentesoep twee keer gepimpt: pittig voor de ouders, romig voor de kids Aangeboden door Lidl

23 november 2018

12u00 0 Elke dag vers Een stevig groentesoepje kan heerlijk zijn op een koude herfstdag. Maar misschien ook een beetje saai. Maak het soepje smaakvoller met extra garnering, dat kan pittig met extra kruiden of smeuïg -- en kidsproof! -- met extra room.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 wortelen, geschild en in blokjes

1 kleine knolselder, geschild en in blokjes

1 ui, fijngensipperd

2 l groentebouillon

1 el currypoeder

1 el peterselie, fijngehakt

olijfolie

peper en zout

Voor de ouders:

4 el zure room

1/4 tl cayennepeper

Voor de kids:

2 dikke snedes brood, in blokjes

klont boter

2 el room

Zo maak je het:

1. Stoof de ui aan in olijfolie. Voeg de curry toe en bak even mee. Doe er de knolselder en wortelblokjes bij en schep om. Laat 5 minuten stoven.

2. Giet de bouillon bij de groenten, breng aan de kook en laat op een zacht vuur pruttelen tot de groenten gaar zijn.

3. Mix de soep glad, proef en kruid eventueel bij met peper en zout.

4.- Ouders: Verdeel de soep over 4 kommen, schep er een lepel zure room op, bestrooi met wat cayennepeper en werk af met de peterselie.

- Kids: Bak het brood goudbruin in hete boter. Schep de soep in 4 kommen, verdeel er de croutons over en werk af met de room en de peterselie.

