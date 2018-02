Gezond én lekker eten wanneer je het druk hebt? Met de dertig minutenrecepten van blogger Cookameal kan dat

Elke dag vers Gesponsorde inhoud

Elke dag vers

Altijd honger maar niet altijd inspiratie? Foodie Files to the rescue. Elke maand deelt een bekende food blogger zijn keukengeheimen en elke week krijg je een nieuwe, inspirerende receptvideo. Deze maand bewijst Amylia van de blog Cookameal dat we geen uren in de keuken moeten doorbrengen om lekker én gezond te eten. Dertig minuutjes et voilà: een decadent dessert, een healthy snack, een zonnige lunch of een pittig soepje staan op tafel. En rondom je: niks dan gelukkige gezichten. Check alle foodies en hun recepten op www.foodiefiles.be