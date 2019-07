Elke dag vers Gesponsorde inhoud Gepofte aardappel 2.0: zo geef je de klassieker op de BBQ een frisse update Aangeboden door Lidl

01 juli 2019

We houden allemaal van een gepofte aardappel op onze gril. Puur zijn ze niet mis, maar pimp ze met kraakverse veggies, zaden en zure room en je krijgt een bijgerechtje dat de show steelt.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 gemarineerde zalmfilets

4 grote aardappelen

1 stronk broccoli, in roosjes

120 g sperzieboontjes

handvol spinazie, gewassen

1 teentje knoflook, geperst

30 g zadenmix

200 g zure room

2 el bieslook, fijngehakt

2 lente-uitjes, in ringen

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Prik met een vork een paar gaatjes in de aardappelen en leg ze elk op een stuk aluminiumfolie. Besprenkel ze met wat olijfolie en bestrooi met peper en zout. Vouw de folie dicht en leg de aardappelen ongeveer 50 minuten op de barbecue.

2. Bereid de gemarineerde zalmfilets zoals vermeld op de verpakking. Hussel de broccoliroosjes en de sperzieboontjes met een scheutje olijfolie en kruid met peper en zout. Schep de groenten in een aluminium schaaltje en zet 15 minuten op de barbecue. Meng de bieslook onder de zure room en pers er de look bij. Breng de saus op smaak met peper en zout.

3. Haal de aardappelen uit de folie, snijd ze in de lengte in en duw een beetje open. Verdeel er de gewassen spinazie en de warme groenten over. Lepel er wat van de zure room op en werk af met de zadenmix en de lente-uitjes.

