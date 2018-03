Elke dag vers Gesponsorde inhoud Gegarandeerd de sterren op je paasbrunch: zelfgemaakte minipaaskransjes Aangeboden door Lidl

29 maart 2018

12u00 0 Elke dag vers Deze paaskransjes hang je niet aan je voordeur, ze zijn wél de uitblinkers op je paasbrunch. De broodkransjes zijn een eeuwenoude paastraditie en eentje die voor extra gezelligheid zorgt rond de feestdis. Verdeel de kransjes, dek de tafel met je favoriete confituren en geniet samen van een heerlijk paasontbijt.

Wat heb je nodig? (voor 4 stuks)

220 g bloem

4 g bakpoeder

20 g boter

5 eieren

90 ml lauwe melk

zout

30 g suiker

Zo maak je het:

1. Kneed een soepel deeg met de bloem, het bakpoeder, de boter, een 1/2 geklutst ei, melk, zout en suiker. Laat het deeg ongeveer een uur rusten.

2. Verdeel het deeg in 8 stukken. Rol van ieder bolletje een lange rol van ongeveer 20 cm.

3. Neem voor elk broodje telkens 2 rollen. Vlecht de rollen in elkaar. Draai de uiteinden naar elkaar toe en knijp ze samen.

4. Prik met een duimspijker in elk ei een gat op de brede kant van het ei.

5. Leg de broodjes op een bakplaat en plaats telkens een ei in het midden. Laat opnieuw afgedekt met plastic folie een uur rijzen.

6. Verwarm de oven voor op 240°C. Smeer de broodjes in met het resterende geklutste ei. Bak de broodjes 10 minuten in de oven.

Vul je paasbrunch gerust ook aan met onze chocolate chips cookies!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!