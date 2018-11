Elke dag vers Gesponsorde inhoud Geef saaie worst met groenten meer smaak én crunch met deze simpele foodhack Aangeboden door Lidl

22 november 2018

12u00 2 Elke dag vers Boerenworst met groenten is heerlijk in al zijn eenvoud. Maar zin in iets verrassenders? Geef het gerecht dan meer smaak en crunch door het af te werken met een crumble van noten en oude kaas.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 boerenworsten

2 sjalotten, gesnipperd

1 teentje knoflook, geperst

1 zoete aardappel, in blokjes

200 g spruiten, in partjes

1 rode paprika, in blokjes

250 g voorgekookte krieltjes

enkele takjes tijm

70 g tomatenpuree

200 g passata

100 g zwarte olijven, ontpit & gehalveerd

scheutje azijn

200 g mix noten, grofgehakt

100 g gratin mix kaas, geraspt

50 g boter, in blokjes + extra om te bakken

peper en zout

Zo maak je het:

1. Bak de boerenworsten in boter goudbruin en gaar. Snijd in plakjes.

2. Verhit boter in een pan en bak de sjalotten met de look glazig. Doe de spruiten, zoete aardappel en paprika in de pan en laat ze meestoven. Voeg een klein scheutje water en de tijmtakjes toe en zet een deksel op de pan. Laat de groenten beetgaar worden.

3. Schep de tomatenpuree, de passata, de krieltjes en de olijven onder de groenten. Breng op smaak met de azijn, peper en zout. Laat nog 5 minuten sudderen.

4. Verwarm de oven voor op 200°C. Doe de noten in een kom en meng er de geraspte kaas onder. Wrijf de boter door de noten-kaasmengeling. Kruid met zout.

5. Schep de groenten in een ovenschaal en verdeel er de plakjes worst over. Verdeel er de notencrumble over. Zet 20 minuten in de oven tot de crumble goudbruin is.

Stoot deze gepimpte steak friet de originele van de troon? Probeer hem hier!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!