Geef je ovenschotel met prei en gehakt een smaakboost dankzij deze zoete twist

27 augustus 2018

12u00 0 Elke dag vers Een ovenschotel met prei, gehakt en puree is een oer-Vlaamse lekkernij. Maar klassiekers zijn er om gepimpt te worden. Met zoete aardappelen bijvoorbeeld, die voor meer kleur én smaak zorgen.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 kg zoete aardappel, geschild en in blokjes

boter

1 ui, versnipperd

2 teentjes knoflook, geplet

500 g gemengd gehakt (varken-rund)

2 el tomatenpuree

3 stengels prei, gekuist en versneden

peper en zout

snuf nootmuskaat

100 g Ementaler, geraspt

Zo maak je het:

1. Kook de zoete aardappel in gezouten water in 20 à 25 minuten gaar.

2. Verhit een klontje boter in een pan en stoof de ui en knoflook 1 minuut aan op een laag vuur.

3. Draai het vuur wat hoger en voeg het gehakt toe. Roerbak 5 minuten en voeg de tomatenpuree toe. Roerbak 3 minuten verder en kruid met peper en zout.

4. Verhit ondertussen een klontje boter in een andere pan en stoof de prei in ongeveer 7 minuten gaar. Kruid met peper en zout.

5. Verhit de oven voor op 220°C.

6. Giet het water van de zoete aardappel af en stamp, samen met een klontje boter, peper, zout en een snuif nootmuskaat tot een smeuïge puree.

7. Leg het gehakt op de bodem van een ovenschotel. Bedek met de prei en vervolgens met de zoete aardappelpuree. Werk af met de gemalen kaas en laat 10 à 15 minuten gratineren in de oven.

