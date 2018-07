Elke dag vers Gesponsorde inhoud Fruitsla 2.0: met een bol sorbet en ricotta maak je ze extra decadent Aangeboden door Lidl

13 juli 2018

12u00 0 Elke dag vers Ah, fruitsla. What's not to love? Het is lekker zoet, gevarieerd, zit boordevol vitamines én je kan er erg creatief mee zijn. Sorbet en ricotta erbij? Strak plan!

Wat heb je nodig? (voor 2 personen)

150 g diepvriesframbozen

1 el suiker

250 g ricotta

1 citroen, geraspt (zeste)

1/4 mango, in blokjes

1/4 groene appel, in plakjes

1 kiwi, in reepjes

10 blauwe bessen

10 verse frambozen

10 aardbeien, in kwartjes

10 walnoten, gehakt

10 blaadjes munt

Zo maak je het:

1. Maak sorbet van de diepvriesfambrozen met een sorbet maker. Bewaar de sorbet even in de diepvries tot je hem nodig hebt. Wie geen ijsmachine heeft, kan voor ‘nice cream’ gaan: mix de bevroren frambozen met een klein geutje water tot een gladde massa in een keukenrobot of stevige blender met icecrush-functie.

2. Klop de ricotta samen met de citroenzeste en suiker op tot een luchtige massa.

3. Dresseer de citroen-ricotta op de borden, werk af met het fruit, de noten en een bolletje sorbet.

4. Garneer met de munt.

Zin in meer desserts met fruit? Probeer dan onze heerlijke galette met steenvruchten!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!