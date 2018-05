Elke dag vers Gesponsorde inhoud Foodporn voor chocoholics: smeuïge chocoladetaart met knapperige meringue Aangeboden door Lidl

21 mei 2018

12u00 0 Elke dag vers Vaak doet alleen al de áánblik van een decadente chocoladetaart ons hart sneller slaan. Drie keer raden dus wat we zullen ervaren wanneer we een hap nemen van déze smeuïge creatie afgewerkt met rood fruit en crunchy meringue. Oh ja, een foodgasm.

Wat heb je nodig? (voor 6 personen)

200 g spritskoekjes

1 el cacaopoeder

50 g boter, gesmolten

400 g chocolade, mix pure en melkchocolade

250 ml verse room (35% vet)

4 eiwitten

220 g fijne suiker

80 g frambozen

80 g aardbeien

Zo maak je het:

1. Doe de koekjes, samen met het cacaopoeder en de gesmolten boter in een blender en mix fijn. Schep alles in een taartvorm en druk goed aan, ook aan de randjes. Zet 15 minuten koel.

2. Verwarm de room met de chocolade op een laag vuur en blijf roeren tot de chocolade gesmolten is. Snijd de vruchten klein en meng onder het mengsel. Giet op de taartbodem en laat minstens 30 minuten opstijven in de koelkast.

3. Verwarm de oven voor op 200°C. Klop de eiwitten stijf en voeg ondertussen beetje bij beetje de suiker toe. Schep het eiwitschuim op de taart en vorm met een spatel mooie pieken. Zet de taart 15 minuten in de oven tot de pieken licht bruin worden. Laat afkoelen.

