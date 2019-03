Elke dag vers Gesponsorde inhoud Feilloze manier om je kids van het scherm weg te halen: bak samen 'face pancakes’ Aangeboden door Lidl

07 maart 2019

12u00 0 Elke dag vers Brengen je kids tijdens de krokusvakantie uren voor hun tv-, computer- of smartphonescherm door? Lok ze dan de keuken in met deze ‘face pancakes’: leuk om samen te maken, nog leuker om samen op te eten.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de pannenkoekjes:

3 eieren

200 ml melk

120 g zelfrijzende bloem, gezeefd

snufje zout

klontje boter

Voor de versiering:

200 g pure chocolade

50 ml water

50 g suiker

Om de gezichtjes te maken: vers fruit zoals blauwe bessen, frambozen en banaan

Zo maak je het:

Voor de pannenkoekjes:

1. Scheid de eieren en klop het eiwit in pieken.

2. Meng met een garde de eidooiers met de melk.

3. Voeg de gezeefde bloem en een flinke snuf zout toe en meng tot een homogeen beslag.

4. Meng voorzichtig het opgeklopt eiwit onder het beslag.

5. Smelt een klontje boter in een hete pan en vorm kleine pannenkoekjes. Zet het vuur niet te hard. Laat ongeveer 2 minuten bakken, of tot het oppervlak droog is, en draai de pannenkoekjes om. Bak nog 40 tot 60 seconden verder. Houd warm en bak de rest van het deeg op dezelfde manier op.

Voor de versiering:

1. Verwarm het water en de suiker in een steelpannetje.

2. Breek de chocolade in stukjes en voeg, eenmaal de suiker opgelost is, de chocolade toe aan de pan. Meng goed tot je een homogene saus hebt.

3. Doe de chocoladesaus in een knijpfles.

4. Versier de pannenkoekjes met vers gesneden fruit en chocoladesaus.

