Feestmaal zonder afwas? Serveer je gerecht eens in een eetbare bowl

14 december 2018

12u00 2 Elke dag vers Dat is het grootste nadeel aan (kerst)diners: dat je achteraf met een berg afwas zit. Behalve wanneer je het slim (en ecologisch!) aanpakt en je maaltijd in eetbare bowls serveert. Wat dacht je van dit witloofsoepje in een uitgeholde pistolet?

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

500 g witloof

50 g grijze garnalen

1/2 stengel prei

1 kleine bloemige aardappel

1 kleine ui

1 l kippenbouillon ( 2 kippenbouillonblokjes + 1 l water)

100 ml room

2 el bieslook, fijngehakt

4 grote witte ronde pistolets

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Snijd het witloof in stukken en verwijder de harde kern. Snijd de ui, de prei en de aardappel in stukjes.

2. Stoof de ui, de prei en de aardappel in wat boter. Voeg het witloof toe en roerbak even mee. Blus met de kippenbouillon en laat 20 minuten zachtjes koken. Breng op smaak met peper en zout.

3. Mix de soep glad en roer er de room onder. Zet het vuur uit.

4. Snijd de bovenkant van de broodjes en hol ze uit. Giet er de soep in en werk af met de bieslook en de garnalen. Serveer meteen.

Witloofsoep niet je ding? Met deze zalmsoep hebben we alvast een waardige vervanger!

