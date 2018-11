Elke dag vers Gesponsorde inhoud Elk kind lust vis als je hem verstopt in deze gegratineerde ovenschotel Aangeboden door Lidl

08 november 2018

12u00 4 Elke dag vers Je kleine koter een stukje vis voeren kan een hel zijn. Maar die moeilijke eter zal vast niet meer zo moeilijk doen wanneer je de vis in deze heerlijke ovenschotel verbergt. Werk af met aardappelpuree en een krokant laagje kaas en scoor!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

500 g kabeljauwfilets

150 g gepelde garnalen

800 g aardappelen, geschild

1 preiwit, in ringen

1 venkel, in dunne plakjes

3 el bloem

50 g Emmenthaler

650 ml melk

boter

1 el peterselie, fijngehakt

nootmuskaat

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Kook de aardappelen gaar in gezouten water. Giet af en pureer ze met een klontje boter en 100 ml melk. Kruid met nootmuskaat, peper en zout.

2. Stoof de prei en venkel 5 minuten in hete boter. Doe er de garnalen bij en laat 1 minuut mee bakken. Kruid met peper en zout en voeg de peterselie toe.

3. Smelt 1 el boter en doe er de bloem bij. Roer glad. Schenk er langzaam de resterend melk bij. Breng aan de kook en blijf roeren tot de saus bindt. Breng op smaak met nootmuskaat, peper en zout.

4. Leg de stukken kabeljauw in een ovenschaal. Schep er het garnaal-groentemengsel op. Lepel er de saus over. Dek af met de aardappelpuree en bestrooi met de gemalen kaas. Zet 20 minuten in de oven.

Nog kabeljauw over? Deze ovenschotel zal zeker in de smaak vallen!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!