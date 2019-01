Elke dag vers Gesponsorde inhoud Eet biefstuk uit het vuistje dankzij deze klassieke Britse hap (mét groenten) Aangeboden door Lidl

17 januari 2019

12u00 0 Elke dag vers Een Cornish pasty is een traditionele Britse lekkernij: een gebakje gevuld met vlees en groenten. Wij vullen het met rumsteak, pastinaak en aardappel en eindigen zo met een volledige Belgische maaltijd in een handig formaat, quoi.

Wat heb je nodig? (voor 8 stuks)

500 g bloemmix voor ciabatta

310 ml water

450 g rumsteak (of gepelde steak)

450 g vastkokende aardappelen, in kleine blokjes

250 g pastinaak, in kleine blokjes

1 grote wortel, in kleine blokjes

2 uien, fijngesnipperd

1 ei, losgeklopt

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kneed de bloem met het water tot een soepel, elastisch deeg. Wikkel het deeg in plastic folie en leg minstens 1 uur in de koelkast.

2. Snijd het vlees in kleine blokjes. Verwarm de oven voor op 170°C. Rol het deeg uit tot een grote lap. Steek er 8 ronde cirkels van 20 cm doorsnee uit. Schep in het midden van elke deegcirkel een lepel groente (ui + pastinaak + wortel + aardappel) en verdeel er dan het vlees over. Kruid met peper en zout. Bevochtig de randen van de deegcirkels met wat water en vouw ze rondom dicht.

3. Leg de pasteitjes op een met bakpapier beklede ovenplaat. Bestrijk ze met het losgeklopte ei en bak ze dan in 40 minuten goudbruin en gaar.

