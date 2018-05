Elke dag vers Gesponsorde inhoud Een vederlicht aspergesoepje transformeer je tot een royale lekkernij met deze twee trucjes Aangeboden door Lidl

10 mei 2018

12u00 0 Elke dag vers In mei zijn asperges het allerlekkerst, dus natúúrlijk gaan we er deze maand mee aan de slag. Dit aspergesoepje vormt een heerlijke lunch an sich, maar kan je met grijze garnalen en een geprakt eitje tot een wow-gerecht maken.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 kg witte asperges

2 l water

4 groentebouillonblokjes

4 eieren

2 uien

boter

10 g bieslook

100 ml room

200 g grijze garnalen

peper en zout

Zo maak je het:

1. Schil de asperges en breek het houterige uiteinde van elke asperge af.

2. Vul een grote kookpot met het water en voeg de bouillonblokjes, de aspergeschillen en uiteindes toe. Laat 10 minuten zachtjes koken.

3. Kook de eieren in een andere kookpot in 10 minuten hard.

4.Versnipper de uien en snijd de asperges fijn. Houd de aspergepunten apart.

5. Verwarm een klontje boter in een grote kookpot en stoof de ui 2 minuten aan. Voeg de aspergestukjes (behalve de topjes) toe en stoof 2 minuten verder.

6. Zeef de bouillon en voeg toe aan de groenten. Laat 20 minuten zachtjes koken.

7. Blancheer ondertussen de aspergepunten 2 à 3 minuten in kokend water, of tot ze beetgaar zijn.

8. Pel de eieren en prak met een vork grof. Versnipper de bieslook.

9. Mix de soep en voeg de room toe. Proef en kruid naar smaak bij met peper en zout.

10. Schep de soep in kommen en werk af met de bieslook, de aspergepunten, het geprakt ei en de garnalen.

