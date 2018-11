Elke dag vers Gesponsorde inhoud Een varkenshaasje wordt een smeuïge smaakbom als je deze saus er binnenin verstopt Aangeboden door Lidl

29 november 2018

12u00 0 Elke dag vers Een varkenshaasje is zo al pure verwennerij. Maar vul je het stuk vlees met een sausje van champignons, basilicum en pijnboompitten, dan gaat het smaakgehalte de hoogte in en wordt het pas echt genieten.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

800 g varkenshaasje

4 sjalotten, gesnipperd

150 g Parijse champignons

1 teentje knoflook, geperst

handvol basilicumblaadjes + enkele blaadjes voor de garnering

handvol pijnboompitten

40 g Parmigiano reggiano, geraspt

500 g spaghetti

300 g kruidenkaas

boter

olijfolie

peper & zout

Zo maak je het:

1. Maak de champignons schoon en snijd ze grof. Bak de champignons met de sjalotten en de knoflook goudbruin in olijfolie tot het vocht verdampt is. Breng op smaak met peper en zout. Kook de spaghetti beetgaar in licht gezouten water.

2. Doe het champignonmengsel, samen met het basilicum, ½ dl olijfolie en de pijnboompitten in een blender en mix grof. Kruid de champignonpesto bij met peper en zout.

3. Snijd het varkenshaasje voor de helft in. Vul de holte met de champignonpesto en sluit met houten prikkers. Kruid het vlees met peper en zout.

4. Verwarm de oven voor op 180°C. Schroei het vlees langs alle kanten dicht in boter. Leg in een ovenschaal en zet 10 minuten in de oven. Giet de spaghetti af en meng er de kruidenkaas onder. Snijd het varkenshaasje in mooie plakjes en serveer bij de pasta. Werk alles af met de kaas en extra basilicumblaadjes.

Niet wild van varken? Probeer dan onze heerlijke fazant!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!