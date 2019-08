Elke dag vers Gesponsorde inhoud Een stoofpotje kan ook zomers: dankzij deze smaakmakers proef je de zon Aangeboden door Lidl

19 augustus 2019

12u00 2 Aangeboden door Lidl Het is wel zo makkelijk: alle ingrediënten in één pot en gewoon even laten sudderen. Maar zijn stoofpotjes niet te winters? Think again: met vis, zuiderse groenten, rode wijn en olijven in de mix, proef je alleen maar zon.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

400 g kabeljauwhaasje, in 4 stukken

400 g kerstomaatjes

1 rode paprika, in blokjes

1 sjalot, fijngesnipperd

3 teentjes knoflook, 2 teentjes geperst + 1 teentje gehalveerd

140 g tomatenpuree

125 ml rode wijn

enkele takjes tijm + extra om af te werken

50 g olijven (mengeling groene en zwarte olijven)

flinke handvol rucola

1 ciabatta

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Fruit het sjalotje met de geperste look en de paprikablokjes glazig in olijfolie. Voeg de tomatenpuree toe en roerbak 1 minuut. Voeg de wijn, een scheut water, de tomaatjes, de tijmtakjes en de olijven toe. Laat 10 minuten sudderen.

2. Snijd de ciabatta in 8 dikke sneden en bak ze in olijfolie langs beide kanten goudbruin. Wrijf de bovenkant in met het gehalveerde teentje look. Leg telkens 2 sneden brood op elk bord.

3. Leg de kabeljauwfilets in de saus en laat nog eens 5 minuten verder sudderen. Kruid met peper en zout. Verdeel het stoofpotje over het brood. Werk af met de rucola en een takje tijm. Druppel er nog wat olijfolie over.

