Een stevige lunch op een simpele ciabatta: zo pak je het slim aan

10 augustus 2018

12u00 0 Elke dag vers Niks mis met een traditioneel smoske kaas en hesp, maar soms mag het wat avontuurlijker. Dit recept heeft alle troeven om een simpele ciabatta om te toveren tot een volwaardige maaltijd. Delizioso!

Wat heb je nodig? (voor 2 personen)

1 ciabatta

2 kipfilets

1 tl kippenkruiden

handvol ijsbergsla

1 rode ui, in halve maantjes

1 avocado

2 eieren, hardgekookt

40 g cashewnoten

1/2 citroen, geperst

handvol basilicum

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kruid de kipfilets met de kippenkruiden en bak goudbruin en gaar in olijfolie. Snijd de filets in reepjes.

2. Haal het vruchtvlees uit de avocado en schep in een maatbeker. Doe er de noten, de basilicum en het citroensap bij. Kruid met peper en zout en mix met een scheutje water glad.

3. Snijd de eieren in plakjes. Snijd de ciabatta in de lengte door en besmeer met de avocadospread. Beleg met de ijsbergsla, de plakjes ei, de reepjes kip en de rode ui. Sluit de ciabatta en wikkel in boterhampapier of vershoudfolie.

