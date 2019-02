Elke dag vers Gesponsorde inhoud Een saai soepje wordt fenomenaal met deze simpele crunchy topping Aangeboden door Lidl

08 februari 2019

Soep is een heerlijk opkikkertje tijdens de winter, maar soms ook wat eentonig. Een snelle remedie? Werk ze af met een verrassende crumble. Wij pimpen een zoete aardappelsoepje met een hazelnoot-basilicumcrunch.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 sneetjes volkorenbrood

3 teentjes knoflook, geperst

2 zoete aardappelen, geschild en in blokjes

2 preistengels, in halve ringen

1 kleine knolselder, geschild & in blokjes

1/2 groene kool, in reepjes

400 g kikkererwten, uitgelekt & gespoeld

1.5 l water + 2 groentebouillonblokjes

handvol hazelnoten

handvol basilicumblaadjes

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Roerbak de prei, de knolselder, de zoete aardappel en de knoflook 5 minuten in olijfolie. Giet er de groentebouillon bij en breng aan de kook. Laat 10 minuten op een laag vuur pruttelen.

2. Mix 1 sneetje brood met het basilicum en de noten grof. Voeg de kikkererwten samen met de groene kool toe aan de soep. Kook nog 5 minuten en breng op smaak met peper.

3. Schep de soep in borden en strooi er de hazelnoot-broodkruimels over. Geef er het resterende brood bij.

Zin in meer soep? Maak dan deze heerlijke wortelsoep!

