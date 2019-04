Elke dag vers Gesponsorde inhoud Een royale wrap die geen caloriebom is? Dit is het geheim Aangeboden door Lidl

01 april 2019

Na de bloemkoolrijst en de bloemkoolsteak is er nu: de bloemkooltortilla! Je maakt ze makkelijk zelf en met een heerlijke vegetarische vulling erin, tover je een gezonde wrap tevoorschijn met veel minder calorieën.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 rode ui, fijngesnipperd

2 teentje knoflook, geperst

handvol basilicumblaadjes

sap van 1/2 citroen

1 chilipeper, in ringen

350 g spinazie

400 g tomatenblokjes

400 g kikkererwten

200 g yoghurt op Griekse wijze

2 tl paprikapoeder

1 tl currypoeder

1/2 tl cayennepeper

1/2 tl nootmuskaat

50 g truffelkaas

olijfolie

peper en zout

1 sjalotje, fijngesnipperd

Voor de bloemkooltortilla:

1 bloemkool

2 eieren

50 g geraspte Parmigiano Reggiano

2 el krulpeterselie, fijngehakt

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Snijd de bloemkool in roosjes, doe ze in een blender en maal ze fijn. Schep in een microgolfbestendige kom en zet 6 minuten in de microgolfoven. Schep alles in een schone theedoek en wring zo veel mogelijk water uit de bloemkool. Doe opnieuw in de kom.

2. Voeg de eieren, Parmigiano Reggiano en krulpeterselie toe en kruid met peper en zout. Meng alles goed door elkaar. Leg een stuk bakpapier op een bakplaat en vet in met olie. Schep hoopjes van het bloemkoolbeslag op het bakpapier en spreid met een lepel uit tot een rondje. Zet 10 minuten in de oven. Draai de tortilla’s om en bak nog eens 5 minuten.

3. Bak de ui en een teentje knoflook glazig in olie. Voeg paprika- en currypoeder, cayennepeper en nootmuskaat toe en bak 1 minuut mee. Roer er de tomatenblokjes door en giet er 150 ml water bij. Laat 10 minuten zachtjes koken.

4. Roer de kikkererwten en de yoghurt door de tomatensaus en breng verder op smaak met citroensap, peper en zout. Warm het gerecht 2 minuten verder op, zonder te laten koken.

5. Bak het sjalotje, de chilipeper en het resterende teentje knoflook in olie glazig. Voeg de spinazie in delen toe en laat slinken.

6. Verdeel de spinazie over de bloemkoolwraps en schep er de kikkererwten-tomatensaus bij. Rasp er wat van de truffelkaas over en werk af met basilicum. Lekker met extra yoghurt.

