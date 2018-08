Elke dag vers Gesponsorde inhoud Een ovenschotel met kip barst van de smaak dankzij deze drie ingrediënten Aangeboden door Lidl

16 augustus 2018

12u00 0 Elke dag vers Bang dat je ovenschotel met kip te saai is? No worries, voeg olijven toe voor een zuiderse toets, rozijnen voor wat zoetigheid en witte wijn voor een kick, en die ovenschotel wordt een smaakbom.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 kippendijen

1 venkel, in partjes

50 g groene olijven

15 g verse tijm

2 teentjes knoflook, geplet

50 g rozijnen

olijfolie

200 ml witte wijn

peper en zout

800 g krieltjes, gehalveerd (indien groot)

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Meng de knoflook, de rozijnen, 4 el olijfolie, de witte wijn, peper en zout en laat tien minuten trekken.

3. Leg de kippendijen, de venkelpartjes, de olijven en de takjes tijm in een grote ovenschotel.

4. Schenk het witte wijnmengsel bij de kip.

5. Leg de krieltjes in een andere ovenschotel en besprenkel met olijfolie, peper en zout. Meng goed.

6. Schuif beide schotels 45 à 50 minuten in de hete oven.

7. Haal de schotels uit de oven en serveer.

Zin in meer kip? Maak onze Caraïbische kiptaco's!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!