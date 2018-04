Ecologischer en gezonder koken? Ga spieken bij de frisse recepten met seizoensgroenten van foodie Fouett Magic

Elke dag vers Gesponsorde inhoud

Elke dag vers

Altijd honger maar niet altijd inspiratie? Foodie Files to the rescue. Elke maand deelt een bekende food blogger zijn keukengeheimen en elke week krijg je een nieuwe, inspirerende receptvideo. In april wakkert de Waals-Brabantse Meggan van blog Fouett Magic onze liefde voor seizoensgroenten aan, door ze als bouwstenen te gebruiken voor frisse en funky gerechten. Asperges, radijsjes en andere veggies die deze maand extra tasty zijn, gaan de pot in. Check alle foodies en hun recepten op www.foodiefiles.be