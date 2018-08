Elke dag vers Gesponsorde inhoud Dus zó proeft de zon: Griekse souvlaki met opgeklopte feta Aangeboden door Lidl

23 augustus 2018

12u00 0 Elke dag vers De zomermaanden lopen op hun einde, maar wij zeggen onze sunny disposition nog niet vaarwel. Elke hap van deze Griekse souvlaki proeft naar de zon en doet je gegarandeerd in mediterrane oorden wanen. Love it!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de opgeklopte feta:

100 g feta, verbrokkeld

100 g roomkaas

1/2 citroen, geperst

1 tl gedroogde oregano

peper

Voor de souvlaki:

800 g varkensmignonette, in blokjes gesneden

1/2 citroen, geperst

1 el paprikapoeder

1 el gedroogde oregano

peper en zout

2 el olijfolie

8 pitabroodjes

1/2 komkommer, in plakjes

Zo maak je het:

Voor de opgeklopte feta:

1. Mix de feta samen met de roomkaas, het citroensap, de oregano en de peper in een blender of keukenrobot tot een smeuïg geheel.

2. Zet tot gebruik in de koelkast.

Voor de souvlaki:

1. Meng het vlees met het citroensap, het paprikapoeder, de oregano, peper en zout en olijfolie en laat minstens een uur marineren in de koelkast.

2. Verhit een grillpan op een hoog vuur en spies ondertussen de vleesstukjes op spiesjes.

3. Bak de spiesjes in ongeveer 4 à 5 minuten rondom rond gaar.

4. Haal de spiesjes uit de grillpan, maak proper met wat keukenpapier en leg de pitabroodjes in de pan. Bak ongeveer 1 minuut aan beide kanten.

5. Haal de pitabroodjes uit de pan en besmeer met de opgeklopte feta. Beleg vervolgens met komkommerplakjes en het vlees.

