Elke dag vers Dit makkelijke taartje combineert donkere chocolade met zoute karamel (en hoeft niet in de oven!)

20 december 2018

12u00 3 Elke dag vers Chocoholics weten het al: zoete chocolade met zoute karamel is echt een match made in heaven. Combineer beide ingrediënten in een taartje (dat niet eens de oven in moet!) en je creëert een ongeëvenaard topdessert, dat so-wie-so scoort op de feestdis.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

250 g droge koekjes

100 g boter

150 g donkere chocolade

Voor de karamel:

90 g boter

200 g fijne suiker

scheutje water

100 ml room

1 tl grof zout Himalaya + extra om af te werken

Zo maak je het:

1. Smelt de boter in de microgolfoven. Doe de koekjes met de boter in een blender en maal fijn. Verdeel de verkruimelde koekjes over 4 kleine taartvormpjes en duw de bodem en randen goed aan. Zet een uur in de vriezer.

2. Breng de room met de boter aan de kook. Zet het vuur uit. Doe de suiker en het water in een steelpan en breng langzaam aan de kook. Giet er het roommengsel al roerend bij zodra de suiker goudbruin wordt. Zet op een zacht vuur en roer nog een 5-tal minuten verder tot de karamel begint in te dikken. Zet het vuur uit, giet in een kom en laat volledig afkoelen.

3. Smelt de chocolade in de microgolfoven. Vul de taartbodems met de karamel en zet 10 minuten terug in de vriezer. Giet er de gesmolten chocolade over en laat verder in de koelkast opstijven. Haal de taartjes uit de vorm en werk ze af met Himalayazout.

