Dit is het makkelijkste homemade dessert voor chocoladelovers

15 oktober 2018

12u00 0 Elke dag vers Geen zin in een saaie chocoladereep, maar wel nood aan een zoete lekkernij? Maak dan truffels als dessert. Meer dan wat chocolade smelten en er lekkere toevoegingen doorheen mengen, hoef je niet te doen. Simple comme bonjour en toch hemels lekker.

Wat heb je nodig? (8 truffels)

180 ml volle room

2 el oploskoffie

600 g fairtrade melkchocolade

50 g pecannoten, gehakt

cacao

Zo maak je het:

1. Verwarm de room met de koffie al roerend tot de koffie is opgelost. Breng aan de kook.

2. Breek de chocolade in stukken, doe in een kom en giet er de warme room over. Zet de kom in heet water en laat de chocolade al roerend smelten. Roer er de pecannoten onder.

3. Schenk de gesmolten chocolade in een met bakpapier beklede lage ovenschaal en laat 2 à 3 uur opstijven in de koelkast. Haal de truffel uit de ovenschaal, verwijder het bakpapier en laat op kamertemperatuur komen.

4. Snijd de truffel in gelijke vierkantje en wentel ze met 2 vorken door de cacao.

