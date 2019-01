Elke dag vers Gesponsorde inhoud Dit is het geheim voor een verse burger die ook gezond is Aangeboden door Lidl

21 januari 2019

12u00 0 Elke dag vers Een lekkere burger hoeft geen vettige hap te zijn. Met rode biet, linzen en havermout creëer je een vitaminebom waar je helemaal van opkikkert na een workout of zware werkdag. Zeker als je hem afwerkt met avocado en volkorenbroodjes. Yum!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

200 g voorgekookte rode bieten

400 g linzen (uit blik)

200 g havermoutvlokken

1 ui, fijngesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

2 eieren

handvol basilicumblaadjes

4 volkorenbroodjes/pistolets

1 avocado, in plakjes

200 g feta, in plakjes

1 zakje veldsla

2 el olijfolie

1/2 tl cayennepeper

zout

Zo maak je het:

1. Snij de rode bieten klein. Doe de bieten samen met de ui, de look, de linzen, het basilicum, de eieren en de olijfolie in een blender en mix tot een gladde massa. Roer er de havermoutvlokken door, kruid met de cayennepeper en het zout en laat 30 minuten rusten.

2. Maak met vochtige handen 4 balletjes van het mengsel. Verwarm een scheut olijfolie in een pan leg er de balletjes in en druk ze plat met een spatel. Bak de burgers aan beide kanten licht bruin.

3. Snijd de broodjes open. Beleg ze met wat veldsla, de bietenburger, plakjes avocado, plakjes feta en opnieuw wat veldsla. Druppel er olijfolie over en sluit de burgers. Serveer meteen.

