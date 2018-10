Elke dag vers Gesponsorde inhoud Dit is het geheim van een heerlijk smeuïge kaasfondue Aangeboden door Lidl

04 oktober 2018

12u00 0 Elke dag vers Een lekkere kaasfondue thuis zelf maken is een makkie. Al kan je weleens met een draderige of klonterige brei eindigen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Voeg witte wijn en een beetje sausbinder aan de gesmolten kaas toe, et voilà: problem solved.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

300 g geraspte Emmentaler

300 g gratin kaas

200 g geraspte oude Gouda kaas

1/2 teentje knoflook

300 ml droge witte wijn

1 el citroensap

1 el sausbinder

2 el water

2 rode paprika's

250 g champignons

2 appels

300 g bloemkoolroosjes

snuf nootmuskaat

peper

1 stokbrood

Zo maak je het:

1. Doe de knoflook, de wijn en het citroensap in een pan met dikke bodem. Verhit op matig vuur. Voeg de verschillende kaassoorten toe en laat al roerend rustig smelten.

2. Meng de sausbinder met het water en voeg al roerend toe aan de kaasfondue. Blijf roeren tot een smeuïge saus. Kruid met de peper en het nootmuskaat.

3. Snijd het stokbrood in sneetjes. Snijd de groenten en de appel in hapklare stukken. Serveer alles bij de kaasfondue.

