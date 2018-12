Elke dag vers Gesponsorde inhoud Dit is de perfecte winterse warme salade met de perfecte winterse ingrediënten Aangeboden door Lidl

12u00 2 Elke dag vers Ook in de winter kan een gezond slaatje op het menu staan. Met superfood spruitjes in de hoofdrol voor een stevige portie vitamines, bijvoorbeeld, vergezeld van winterse lekkernijen als champignons en veenbessen. En alles lekker warm natuurlijk. Heerlijk!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 kalkoenborstfilets

500 g spruiten

1 ui, fijngesnipperd

250 g bio kastanjechampignons

80 g gedroogde veenbessen

250 g voorgekookte krieltjes

120 g gerookte spekreepjes

2 el bloem

1/2 groentebouillonblokje

200 ml room

250 ml water

boter

peper en zout

Zo maak je het :

1. Maak de spruitjes schoon en snijd ze in partjes. Verhit een klontje boter en bak de spruiten, de ui, de krieltjes, het spek en de champignons goudbruin.

2. Voeg de bloem toe en bak al roerend 1 minuut mee. Verkruimel er het bouillonblokje over, voeg de veenbessen, de room en het water toe. Breng aan de kook en laat 10 minuten op een zacht voor sudderen. Roer regelmatig. Kruid met peper en zout.

3. Snijd de kalkoenborstfilet in plakjes en grill ze mooi goudbruin en gaar. Kruid met peper en zout. Serveer bij de warme salade.

