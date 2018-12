Elke dag vers Gesponsorde inhoud Dit is de hartigste soep voor de koudste winterdag (mét mezzelune!) Aangeboden door Lidl

03 december 2018

12u00 0 Elke dag vers Niks zo hartverwarmends op een ijskoude dag als een stomende mok soep. Zeker als die soep pittige kruiden, wortel, pastinaak, linzen en zélfs mezellune bevat. Hartige comfortfood van de bovenste plank!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 sjalotten, fijngesneden

2 teentjes knoflook, geperst

1 wortel, geschild en in blokjes

1 pastinaak, geschild en in blokjes

100 g spinazie

1 tl currypoeder

1/2 tl paprikapoeder

400 g linzen, gespoeld en uitgelekt

800 g tomatenblokjes (in blik)

300 g mezzelune met champignons & ricotta

1 l groentebouillon (2 groentebouillonblokjes + 1 l water)

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verhit in een diepe pan een scheutje olijfolie en bak het currypoeder en paprikapoeder even aan. Voeg de sjalotten en de look toe. Bak glazig.

2. Voeg de wortel- en pastinaakblokjes, de tomatenblokjes en de bouillon toe. Laat de soep 20 minuten op een zacht vuur koken. Voeg de laatste 5 minuten de linzen en de pasta toe. Schep er de spinazie onder en breng op smaak met peper en zout.

3. Serveertip: geef er eventueel extra brood of stokbrood bij.

