Dit gezonde pastagerecht met vis eet je zonder een greintje schuldgevoel

14 januari 2019

12u00 0 Elke dag vers Pasta is een dikmaker, hoor je altijd maar. Als je witte pasta en bakken kaas gebruikt, dan klopt dat. Maar deze volkoren versie met vis en veel groenten (en véél smaak) is honderd procent guiltfree. Enjoy!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 kabeljauwfilets

1 grote ui, fijngesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

1 bokaal gegrilde paprika, in blokjes

2 el verse tijmblaadjes

1 el gedroogde oregano

800 g tomatenblokjes uit blik

250 g kerstomaten

400 g volkorenpenne

40 g pijnboompitten

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Kook de pasta beetgaar in licht gezouten water. Bak de ui met de look glazig in olijfolie in een ovenbestendige pan. Voeg de paprikablokjes, de tijm, de oregano, de tomatenblokjes en de kerstomaten toe. Kruid met peper en zout. Laat 10 minuten op een zacht vuur pruttelen.

2. Verwarm de oven voor op 180°C. Breng de vis op smaak met peper en zout en leg ze in de saus. Keer de vis om, druppel er nog wat olijfolie over en bestrooi met de pijnboompitten. Zet de pan 10 minuten in de oven. Serveer met de pasta.

