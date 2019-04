Elke dag vers Gesponsorde inhoud Dit gezonde Instagramontbijt met fairtrade bananen maak je in een wip zelf Aangeboden door Lidl

04 april 2019

12u00 2 Aangeboden door Lidl Ah, de mangobowl. Proeft als de zomer en is goed voor je lijf. En met fairtrade bananen in de mix, denk je ook aan het milieu. Lidl verkoopt als enige retailer in België enkel nog fairtrade bananen: hoera! Wedden dat ze die mangobowl dubbel zo lekker doen smaken?

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 mango’s, in blokjes

2 bananen, in blokjes

180 ml melk

70 g pecannoten, grofgehakt

200 g havermout

2 el rozijnen

2 el honing

200 g frambozen, vers of diepgevroren

1 el fijne suiker

2 el zonnebloemolie

Zo maak je het:

1. Stop 2/3de van de mangoblokjes en bananenblokjes in een plastic zakje en vries in.

2. Verwarm de oven voor op 200°C. Verhit de olie met de honing op een laag vuur. Giet bij de havermout, voeg de pecannoten toe en schep goed om. Schep op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 20 minuten in de oven. Laat volledig afkoelen.

3. Verwarm de frambozen met de suiker en roer tot deze is opgelost.

4. Doe het bevroren fruit samen met de melk in een blender en mix glad. Verdeel over 4 kommen en werk af met de resterende mangoblokjes, rozijnen, de frambozencoulis, extra frambozen en de krokante havermout.

Eet je graag gezond? Dan zal deze Spaanse tortilla iets voor jou zijn!