Dit failproof ontbijt met supergroente is een stevige kickstart van je dag

31 januari 2019

12u00 1 Elke dag vers Belangrijke dag voor de boeg of gewoon moeite met opstaan? Dan is dit hartige eitje met spinazie je redder in nood. En omdat het grootste deel van de bereiding in de oven gebeurt, kan je het gerust met een slaperig brein klaarmaken.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 biologische eieren

1 bio ui, fijngesnipperd

350 g spinazie

400 ml bio passata

1 tl paprikapoeder

1/2 tl cayennepeper

1/2 tl nootmuskaat

200 g rauwe ham, in reepjes

2 el bio bieslook, fijngehakt

bio olijfolie

1/2 olijvenciabatta

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Bak de ui glazig in olijfolie. Voeg de spinazie in delen toe en laat slinken. Kruid met het nootmuskaat, peper en zout.

2. Roer de passata los met het paprikapoeder, de cayennepeper en het zout. Schep er het ui-spinaziemengsel onder. Verdeel het mengsel over 4 schaaltjes. Maak in het midden van ieder schaaltje een kuiltje en breek er het ei in. Verdeel er de reepjes ham over en zet de schaaltjes 15 minuten in de oven.

3. Werk af met de bieslook en geef er wat sneetjes ciabatta bij.

Graag wat variatie? Van dit ontbijt zullen ook je kinderen smullen!

