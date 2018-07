Elke dag vers Gesponsorde inhoud Dit crunchy dessertje past op élk uur van de dag Aangeboden door Lidl

26 juli 2018

12u00 0 Elke dag vers Havermout around the clock, als we gezondheidsgoeroes mogen geloven is dat geen slecht plan. Met dit dessert scoor je op alle fronten: het is gezond én lekker. Tip: vervang het bolletje ijs door yoghurt en je hebt een zalig ontbijt!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

20 g pecannoten, grofgehakt

20 g zadenmix

150 g havervlokken

zout

100 g kokosolie, gesmolten

4 el honing

800 g diepgevroren mango, ontdooid

4 bolletjes vanilleijs

Zo maak je het:

1. Verhit de oven voor op 200°C.

2. Meng in een kom de pecannoten met de zadenmix, de havervlokken en een flinke snuif zout. Giet er de gesmolten kokosolie en honing overheen en meng goed.

3. Leg de mangostukjes in een ovenschaal.

4. Bedek het fruit met het havermengsel en schuif ongeveer 20 à 25 minuten in de hete oven, of tot de crumble goudkleurig is.

5. Haal de crumble uit de oven en serveer lauw-warm met een bolletje vanilleijs.

